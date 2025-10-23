باشگاه خبرنگاران جوان - آمد و شد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) روان است.

ترافیک در آزادراه کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل حصارک تا کمالشهر، در آزادراه تهران - قم محدوده فرودگاه امام خمینی و در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع سنگین است.

طبق گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.