رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: در ۲۵ سال اخیر حدود ۲۰ بیماری نوپدید در جهان بروز و شیوع پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر قباد مرادی در کارگاه کشوری مدیریت بیماری‌های واگیر و رویداد‌های بهداشتی در شهرستان سرعین گفت: هدف این گارگاه ارتقای آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماری‌های عفونی و پیشگیری از بحران‌های بهداشتی است و برای مدیریت بیماری‌های واگیر، سه اصل آمادگی کامل، پاسخ‌دهی به موقع و مداخلات اثربخش با کمترین آسیب مدنظر باشد.

او افزود: به طور هدفمند در برابر اپیدمی‌ها و پاندمی‌های احتمالی آماده هستیم و ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدید‌های بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیده‌بانی بیماری‌های واگیر، هشدار زودرس رویداد‌های بهداشتی، کشیک و آنکال کارشناسان بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در حال انجام است.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: نظام سلامت کشور با تشکیل گروه‌های تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسی‌های ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماری‌های واگیر ایجاد کرده و از اهداف این ساختار، تشخیص به موقع افزایش غیرعادی بیماری‌ها و اطلاع‌رسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب صورت گیرد.

او به تجربه تلخ همه‌گیری کرونا اشاره و بیان کرد: در آن دوره مردم با پیامد‌های عمیق بیماری‌های واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و بحران نشان داد بیماری‌های عفونی می‌توانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.

منبع: علوم پزشکی

