براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۹شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهرهای دشت آزادگان ۱۶۶، شادگان ۱۵۶، کارون ۱۵۴ و ماهشهر ۱۵۶، میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروههای سنی است.
همچنین براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور اهواز ۱۵۰، بهبهان ۱۳۷، خرمشهر ۱۱۰، شوشتر ۱۲۳ و ملاثانی ۱۳۹ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که ناسالم برای گروههای حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده و دهدز نیز تنهایی شهر با هوای پاک در خوزستان به ثبت رسیده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور