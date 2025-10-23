حمایت هواداران گالاتاسرای ترکیه از غزه در مسابقه لیگ قهرمانان اروپا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u06af\u0627\u0644\u0627\u062a\u0627\u0633\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062a\u06cc\u0645 \u0646\u0631\u0648\u0698\u06cc \u00ab \u0628\u0648\u062f\u0647\/\u06af\u0644\u06cc\u0645\u062a\u00bb \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0644\u06cc\u06af \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u060c \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u0632\u0647 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n