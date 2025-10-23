باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمایت هواداران گالاتاسرای ترکیه از غزه در مسابقه لیگ قهرمانان اروپا + فیلم

هواداران تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه در مسابقه دیشب این تیم در لیگ قهرمانان اروپا از فلسطین حمایت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواداران تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه در مسابقه شب گذشته این تیم برابر تیم نروژی « بوده/گلیمت» در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، از مردم غزه حمایت کردند.

