همایش یکروزه دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها با موضوع «نقش دادستان در افزایش رضایت‌مندی عمومی و تقویت انسجام ملی» در گرگان آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - در این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور حضور دارند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این همایش گفت: باید بین قدرت و اخلاق پیوند ایجاد کرد. باید در حوزه‌های عمومی، کرامت و عزت انسان‌ها محترم شمرده شود و رعایت اخلاق بر احکام مقدم است.

او افزود: مسئولیت سازمانی ما این است که اگر قرار است عدالت اجتماعی برقرار شود باید نابرابری، ظلم، تبعیض، نا عدالتی و شکاف‌های اجتماعی از بین برود.

حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اینکه دادستان‌ها باید نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را از بین ببرند، ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد دادستان‌ها در سراسر کشور باید ببینیم چگونه مبارزه کرده است و تبعیض‌ها، نا عدالتی‌ها، ظلم‌ها، نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی را از بین برده است؟

او گفت: دادستان‌ها باید در راستای رفع اختلال اقتصادی جامعه و معیشت مردم اقدام کنند.

حجت الاسلام خلیلی با بیان اینکه ملاک ارزیابی دستگاه قضایی، رضایت مردم است، ادامه داد: کار ویژه‌ای که در قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ایجاد سامانه حساسیت سنجی برای ثبت گزارشات و مطالبات مطابق با ذائقه مردم است که بر اساس فراوانی مطالبات و خواست‌ها، اولوبت بندی و در راستای تحقق آن اقدام خواهد شد.

او افزود: دادستان‌ها باید حساسیت‌های جامعه را بسنجند؛ طبقه بندی و اولویت بندی کنند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند تا رضایت مندی مردم حاصل شود.

حجت الاسلام خلیلی گفت: باید شاخص‌های ارزیابی مدیران قضایی بر اساس میزان رضایت مندی مردم تنظیم شود چرا که امروز پایه‌های قدرت نظام بر اساس حضور و نقش آفرینی مردم است.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در این همایش گفت: کیفیت عملکرد دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

او افزود: جایگاه دادستان‌های مراکز استان از هر حیث باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا میزان اثرگذاری در راستای خدمتگزاری به بالاترین حد برسد.

 

 

برچسب ها: دادگستری ، دادستان
خبرهای مرتبط
شناسایی و پلمب یک قمارخانه در گرگان؛ بازداشت ۵۰ نفر
دادستان گرگان:
کوتاهی و اهمال در حمایت از تولید و سرمایه گذاری پذیرفته نیست
آتش ظلم پهلوی در بازار گرگان، مقاومتی که تاریخ‌ساز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمادگی بالای مرزبانان ایران برای تأمین امنیت مرزها
شاخص ارزیابی مدیران قضایی باید رضایت مردم باشد
آخرین اخبار
شاخص ارزیابی مدیران قضایی باید رضایت مردم باشد
آمادگی بالای مرزبانان ایران برای تأمین امنیت مرزها
مرزهای کشور با اقتدار، تعامل و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مدیریت می‌شود
دیدار ورزشکاران با آیت الله نورمفیدی/ اعزام کاروان ورزشکاران ناشنوای گلستان به المپیک ۲۰۲۵ ژاپن
گسترش شبکه اورژانس اجتماعی کشور با ۳۰ مرکز جدید و ۱۰۰ خودرو تا پایان سال