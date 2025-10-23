باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - در این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور حضور دارند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این همایش گفت: باید بین قدرت و اخلاق پیوند ایجاد کرد. باید در حوزه‌های عمومی، کرامت و عزت انسان‌ها محترم شمرده شود و رعایت اخلاق بر احکام مقدم است.

او افزود: مسئولیت سازمانی ما این است که اگر قرار است عدالت اجتماعی برقرار شود باید نابرابری، ظلم، تبعیض، نا عدالتی و شکاف‌های اجتماعی از بین برود.

حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اینکه دادستان‌ها باید نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را از بین ببرند، ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد دادستان‌ها در سراسر کشور باید ببینیم چگونه مبارزه کرده است و تبعیض‌ها، نا عدالتی‌ها، ظلم‌ها، نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی را از بین برده است؟

او گفت: دادستان‌ها باید در راستای رفع اختلال اقتصادی جامعه و معیشت مردم اقدام کنند.

حجت الاسلام خلیلی با بیان اینکه ملاک ارزیابی دستگاه قضایی، رضایت مردم است، ادامه داد: کار ویژه‌ای که در قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ایجاد سامانه حساسیت سنجی برای ثبت گزارشات و مطالبات مطابق با ذائقه مردم است که بر اساس فراوانی مطالبات و خواست‌ها، اولوبت بندی و در راستای تحقق آن اقدام خواهد شد.

او افزود: دادستان‌ها باید حساسیت‌های جامعه را بسنجند؛ طبقه بندی و اولویت بندی کنند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند تا رضایت مندی مردم حاصل شود.

حجت الاسلام خلیلی گفت: باید شاخص‌های ارزیابی مدیران قضایی بر اساس میزان رضایت مندی مردم تنظیم شود چرا که امروز پایه‌های قدرت نظام بر اساس حضور و نقش آفرینی مردم است.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در این همایش گفت: کیفیت عملکرد دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

او افزود: جایگاه دادستان‌های مراکز استان از هر حیث باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا میزان اثرگذاری در راستای خدمتگزاری به بالاترین حد برسد.