رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از تاسیس شهرک فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت بومی سازی قطعات پرمصرف و حیاتی ناوگان هوایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشست حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن گفتگو با علیرضا عشوری رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مسئولان سازمان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های علمی و صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعت هوایی، چارچوب فعالیت‌های سازمان را بر پایه چهار رکن اصلی «ناوگان هوایی، فرودگاه‌ها، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی» تبیین کرد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی شکل‌گیری صنعت هوایی ایران افزود: در دهه ۱۳۴۰، همزمان با ایجاد زیرساخت‌های پروازی، مراکز تعمیر و نگهداری، آموزش‌های تخصصی و فرودگاه‌ها نیز پایه‌گذاری شدند، اما در سال‌های پس از انقلاب، به‌ویژه در حوزه صنعت پشتیبان، تداوم این ارتباط دچار ضعف شد. امروز با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، بخش عمده‌ای از طراحی، تعمیرات و نگهداری ناوگان در داخل کشور انجام می‌شود و مسیر بومی‌سازی قطعات و تجهیزات با جدیت در حال پیگیری است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ظرفیت بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در پاسخ به نیازهای فنی صنعت هوایی اظهار داشت: بسیاری از قطعات و تجهیزات مورد استفاده در هواپیماها، از جمله اجزای ساده اما پرمصرف مانند اتصالات، تجهیزات فشار کابین و سامانه‌های روشنایی فرودگاهی، قابلیت تولید در داخل کشور را دارند و سازمان هواپیمایی آماده حمایت و صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های واجد صلاحیت است.

پورفرزانه همچنین از برنامه ایجاد «شهرک فناوری صنعت هوایی» در همکاری با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران خبر داد و گفت: این شهرک می‌تواند به‌عنوان پایگاهی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه طراحی، ساخت، تعمیر و آموزش فعالیت کند. سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی دارد شرکت‌های فعال در این حوزه را معرفی و روند صدور مجوزها را تسهیل کند.

در پایان این نشست، طرفین بر تدوین تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای تقویت زیست‌بوم نوآوری در صنعت هوایی و ایجاد زمینه برگزاری «جشنواره خوارزمی هوایی» با هدف شناسایی و حمایت از طرح‌های فناورانه تأکید کردند.

همچنین در جریان این دیدار، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از چهار شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه صنعت هوایی بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با مدیران و مسئولان این شرکت‌ها، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای آنان قرار گرفت.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری 

