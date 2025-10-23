رضایی در نشست خبری گفت : در شش ماهه نخست سال، ورزش البرز دستاوردهای بیسابقهای را تجربه کرد. دختران والیبال استان برای اولین بار در لیگ برتر حضور یافتند؛ موفقیتی که با پیگیریهای مداوم دکتر شیرینزاد از وزارت ورزش و فدراسیون والیبال حاصل شد.
او افزود:در لحظات آخر، مجوز حضور تیم در قرعهکشی لیگ برتر گرفته شد و این یک دستاورد تاریخی برای والیبال دختران ما بود.
در بسکتبال نیز تیم مکل البرز بعد از سه سال بازی خارج از استان، با مهیا شدن زیرساختها توانست در سالن نشاط انقلاب اسلامی میزبان مسابقات لیگ برتر شود. بیش از ۱۵۰۰ تماشاگر از نزدیک بازیها را دنبال کردند که نیمی از آنها بانوان بودند. رضایی با افتخار افزود: «مدیریت ورود تماشاگران بدون هیچ مشکلی انجام شد و شاهد شور و هیجان ورزشکاران و هواداران بودیم.
چهار ورزشکار زورخانهای البرز در مسابقات آسیایی مدال کسب کردند. رضایی گفت: «برای تقدیر از قهرمانان، برنامههای ویژهای در حاشیه جلسات استانداری و مراسمات ملی پیشبینی شده است.»
در حوزه ورزشهای سنتی و بومی نیز، هفته آینده مراسم بزرگ مرشدها با حضور ۸۰ مرشد برگزار خواهد شد که حرکات نمایشی و پهلوانی را به نمایش خواهند گذاشت. این اقدام برای معرفی و ترویج ورزشهای ملی در بین جوانان است.
سال ۱۴۰۴ برای ورزش البرز سال تاریخی، رقابتی و توسعه زیرساختی است؛ حضور دختران والیبال در لیگ برتر، بسکتبال پرتماشاگر، مدالهای آسیایی و جهانی و توجه ویژه به ورزشهای سنتی و نوین، البرز را به قطب ورزشی شرق کشور تبدیل کرده است.
حمیدرضا رضایی میگوید: ورزش ما فراتر از تیم و رنگهاست؛ هدف نشاط اجتماعی، حمایت از ورزشکاران و ارتقای نام البرز در میادین ملی و بینالمللی است.