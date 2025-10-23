باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: رئیس بانک مرکزی: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیینتکلیف شد.
او افزود: تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران میشوند. تمام داراییهای بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپردهها در میآید. هیچگونه ناترازیای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
او گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت و صیانت از سپردههای مردم است شعب بانک آینده نیز از روز شنبه ۳ آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.