رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین‌تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: رئیس بانک مرکزی: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین‌تکلیف شد.

او افزود: تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران می‌شوند. تمام دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها در می‌آید. هیچگونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.

او گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت و صیانت از سپرده‌های مردم است شعب بانک آینده نیز از روز شنبه ۳ آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک آینده ، بانک ملی ، محمدرضا فرزین
خبرهای مرتبط
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
سپرده‌گذاران بانک آینده از شنبه سپرده‌گذار بانک ملی می‌شوند/ ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؟
قانون و قوه قضاییه در مورد بانک آینده چه می‌گویند؟
روایت رئیس قوه قضاییه از سوء جریان در پرونده بانک آینده
چطور روسیه با پاک‌سازی بانکی، اقتصاد خود را از فروپاشی نجات داد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
از این دست افتضاح کاری ها زیاد است خدا کند جلوی دلال بازی ها و سفته بازی ها گرفته شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نوش دارو بعد از مرگ سهراب
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
انشالله بانک رسالت هم ادغام بشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
چجوری میشه بانکی که ۲۰ سال هست داشته زیان دهی می‌داده تا حالا هیچ مسولی و یا بانک مرکزی جلو فعالیت شو نگرفته خوب صبر کردید تا خوب به اقتصاد کشور ومردم ضرر برساند تا قوه قضائیه ی حرکتی بزنه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
از جیب هر ایرانی ۵ میلیون تومان به جیب برخی ریخته شد. علت این هما تاخیر همین بود. عامل گرانی و تورم فقط دولت ها هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
واقعا؟! ولی باورمون نمیشه غربگداهای دولتی تاحالا یاکارنکردن یابرخلاف منافع ملی کارکردن الانم چشممون اب نمیخوره بانک اینده جمع شده باشه بلکه کردنش توبانک ملی و حالا دوباره به سرملت بتازونن
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بانک انصار ورشکست شد با سپه ادغام کردن مشخص نشود حالا هم آینده ور شکسته شد با ملی دارند ادغام میکنند مشخص نشود پولهای که باقی آمده کجا رفته کی خورده کی برده
۰
۷
پاسخ دادن
India
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بانک آینده یکوقت بانک ملی را نخوره؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
خدایا ما را از دروغ وخشکسالی نجات بده ...نتایج دروغ و خیانت می‌شود خشکسالی،،،،
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
کاش سایپا و ایرانخودرو رو هم که زیان انباشته دارن منحل کنن و بازار خودرو نفسی بکشه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دقت کردین هیچ اسمی از مدیر یا موسس این بانک ولیست بدهکاراش نمیدن
۰
۸
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
همه بانک های ایران زیر پنج میلیارد دلار سرمایه دارند
خخخخ
این همه بانک همه جز خسارت چیزی نیست
۲
۱۵
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
در کشوری زندگی میکنیم که بانک آیندش آینده نداره
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
تا دلارو نیارید پایین همه کارهاتون ریاست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اصلا این تعداد بانک در کشور لازم نیست که هر فردی بتواند بیش از دهها حساب به اسم خود و دیگران داشته باشد راحت فرار مالیاتی داشته باشد
۰
۲۹
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۸:۴۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سه تا بانک بسه
کل سرمایه بانک ها پنج میلیارد دلار نیست
خنده داره
خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
کلا خصوصی سازی در حوزه بانکی و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان باید تعطیل و جمع شود .
۱۲۳۴۵
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
آخرین اخبار
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
افزایش سرمایه گذاری در صنعت و نفت گاز+ فیلم
برای تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، شفافیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد
لغو مجوز بانک آینده ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را رفع کرد
فرآیند گزیر بانک آینده دقیقا به چه معناست؟ + فیلم
افزایش ۱۰ درصدی رشد صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ / تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات و داخلی‌سازی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
حراج شمش طلا به ایستگاه ۱۳۱ رسید
گرانفروشی در بازار لبنیات نداریم
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
دیجیتال‌سازی گمرک محورهای اصلی همکاری ایران و پاکستان+ فیلم
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
ابتکارات ایران برای افزایش تأثیرگذاری جی‌ئی‌سی‌اف
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
ذخایر معدنی کشور به ۷۰ میلیارد تن رسید
سپرده‌گذاران بانک آینده از شنبه سپرده‌گذار بانک ملی می‌شوند/ ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؟
بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد+ فیلم