شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت ایثارگران ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قانون تبدیل وضعیت ایثارگران یکی از مهم‌ترین و امیدبخش‌ترین مصوبات سال‌های اخیر با هدف رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی و استخدامی جامعه ایثارگری کشور به تصویب رسید.

با توجه به اینکه جامعه ایثارگری زحمات فراوانی را برای حفظ نظام مقدس اسلامی کشیدند؛ اما این روز‌ها تاخیر در تبدیل وضعیت آنها موجب نارضایتی و گلاه آنها شده است.

شهروندخبرنگار با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام صبحتون بخیربزرگوار لطفا درمورد تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در کارخانجات داروپخش گزارشی تهیه کنید.