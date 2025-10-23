باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری روسی ایزوستیا روز پنجشنبه گزارش داد که تعداد کشته‌شدگان انفجار در یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهر چلیابینسک در اورال روسیه در روز چهارشنبه به دوازده کشته و پنج زخمی افزایش یافته است.

الکسی تکسلر، فرماندار منطقه چلیابینسک پیش از این اعلام کرده بود که این حادثه در شهر کوپیسک، درست در شرق چلیابینسک، رخ داده است. وی گفت که آتش‌سوزی در این کارخانه که نامی از آن نبرد، خاموش شده است.

بازرسان روسی روز پنجشنبه اعلام کردند که یک پرونده جنایی برای این حادثه تشکیل داده‌اند.

رسانه‌های محلی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که این انفجار در کارخانه «پلاست‌ماس» که تحت کنترل شرکت دولتی روستک روسیه است، رخ داده است.

تکسلر، فرماندار گفت هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط این حادثه با فعالیت پهپاد‌ها وجود ندارد. شرکت روستک برای اظهار نظر فوری در دسترس نبود.

منبع: رویترز