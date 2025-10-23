فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب کشور گفت:نیرو‌های مسلح به عنوان حافظان امنیت مسئولیت سنگینی در قبال مردم و کشور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌امیر سرتیپ دوم جعفر صالح در دیدار با امیر سرتیپ دوم محمد مسرور فرمانده یگان ویژه استان آذربایجان شرقی گفت: ما نیرو‌های مسلح به عنوان حافظان امنیت جمهوری اسلامی مسئولیت سنگینی در قبال مردم و کشور عزیزمان داریم و باید همواره برای دفاع از ملت و سرزمینمان در بالاترین سطح از آمادگی دفاعی باشیم.

وی با بیان اینکه تعامل و همکاری نزدیک یگان‌های نظامی و امنیتی می‌تواند نقش بسزایی در شناسایی و خنثی سازی هرگونه تهدید را داشته باشد گفت: تامین امنیت و آرامش کشور از وظایف لاینفک نیرو‌های مسلح بوده و این امر با تلاش‌های شبانه روزی واحد‌های نظامی، امنیتی و انتظامی بجد دنبال می‌شود.

امیر سرتیپ دوم صالح تاکید کرد: پدافند هوایی به عنوان خط اول دفاعی در برابر تهدیدات هوایی بیش از پیش با همکاری و هم افزایی سایر ارگان‌ها گام‌های خوب و درخور شایسته‌ای در جهت تقویت و ارتقای امنیت هوایی کشور بر خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: نیروهای مسلح ، پدافند هوایی
خبرهای مرتبط
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
مأموریت‌های ‌‌پدافند هوایی و موشکی ‌ارتش و سپاه در بالاترین سطح انجام می‌شود‌
امید به زندگانی از اصلی‌ترین شاخص‌های مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور مطرح کرد؛
نیروهای مسلح امنیت جامعه را تامین می کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد
بازار بدون استاندارد، قمار با جان و مال مردم است
راه اندازی کتابخانه سیار در شهرستان سراب
آخرین اخبار
راه اندازی کتابخانه سیار در شهرستان سراب
آیین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد
بازار بدون استاندارد، قمار با جان و مال مردم است
دستگیری جاعل حرفه‌ای ۴۸ هزار متر مربع زمین در تبریز
آغاز طرح ورزش خانوادگی شهید خرازی در تبریز
تشییع پیکر مطهر شهید محمد حسین شهریاری در تبریز
افتتاح همزمان چهار مدرسه شش‌کلاسه خیرساز در بناب
نیرو‌های مسلح به عنوان حافظان امنیت مسئولیت سنگینی دارند