مطرح شدن نام نژاد فلاح به عنوان یکی از گزینه های مدیر عاملی پرسپولیس شوخی تلخ برای فوتبال ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مطرح شدن دوباره نام نژاد فلاح برای مدیریت باشگاه پرسپولیس، بیش از آنکه شبیه تصمیمی مدیریتی باشد، به شوخی تلخ فوتبال ایران می‌ماند. مدیری که از سال ۱۳۹۴ و پس از پایان قائم‌مقامی در همین باشگاه، نه تجربه مؤثر دیگری در حوزه ورزش داشته و نه نشانی از درک اقتضائات نوین مدیریت فوتبال بروز داده است. فوتبال امروز، علمی چندلایه است؛ از تحلیل داده‌های فیزیکی و روان‌شناسی ورزشی تا مدیریت مالی باشگاه‌ها بر پایه مدل‌های اقتصادی روز دنیا. نژاد فلاح در روزگار مسئولیت خود نیز نه تنها از چنین نگرش‌هایی بی‌بهره بود، بلکه با رفتارهایی نشان داد که اساساً مفهوم مدیریت فنی و هم‌افزایی با کادر مربیگری را درک نکرده است.

نمونه بارز آن تصمیم عجیب درباره نقل و انتقالات بود که با جمله مشهور «ذهن برانکو را خوانده‌ام و بر مبنای سلیقه او یارگیری می‌کنیم» در تاریخ ثبت شد؛ جمله‌ای که پیش از آن و پس از آن، هرگز در قاموس حرفه‌ای فوتبال جهان شنیده نشده است. (با یک سرچ ساده قابل بررسی است)

از سوی دیگر، نحوه برخورد او با مسئله درمان احمد نوراللهی در خرداد ۹۴، نشانه‌ای گویا از مرز میان مدیریت حرفه‌ای و آماتوری است. بازیکنی که باید فردای آن روز تیغ جراحی می‌خورد، برای واریز هزینه عمل او خودم به باشگاه رفتم سه ساعت در انتظار ملاقات با نژاد فلاح معطل شدم و در نهایت با بی‌اعتنایی آشکار او، مسئولیت درمان به دوش خود بازیکن افتاد. بی‌تفاوتی نسبت به سلامت عضو رسمی تیم، نه تنها نقض اصول اخلاق حرفه‌ای، بلکه تخطی از بدیهی‌ترین وظایف مدیریت ورزشی بود؛ وظیفه‌ای که بر پایه قرارداد، انضباط سازمانی و شأن انسانی بازیکن قرار دارد. نژاد فلاح به من گفت: وقتی بازیکن قرارداد دارد ، پول عمل را باید خودش بدهد.!!!! پول را نداد و حتی به بیمارستان هم نرفت.

وقتی مدیری در برابر چنین مسئله‌ای ایستادگی می کند و حتی پس از رسانه‌ای شدن موضوع، تنها دغدغه‌اش «مدیریت فضا» است نه «حل بحران»، نمی‌توان او را نماد بلوغ مدیریتی دانست. بعد از عمل احمد و ماجرای هزینه که رسانه ای شد، نژاد فلاح زنگ گفت نباید موضوع رسانه ای می شد!

نام این مدیر با بحث آمدن برانکو گره خورد اما برانکو مدتها قبل با حسین هدایتی توافق کرده بود و شاهد ماجرا حسین خبیری است که می توان همه جزئیات را پرسید.اخبار آن زمان رسانه ها هم هست. نژاد فلاح فقط رفت ترکیه قرارداد را بست

باشگاه پرسپولیس امروز، مجموعه ای است با میلیون‌ها هوادار، ده‌ها مسئله ساختاری، و نیازمند مدیرانی آشنا با فوتبال داده‌محور، دیپلماسی ورزشی و نظم مالی تفکر بین‌المللی. بازگرداندن فردی با ذهنیت دهه قبل، کسی که در دوران خود حتی مفهوم ارتباط میان مدیریت با بازیکن را نمی‌دانست، نوعی بازگشت به عقب است. اگر درس و تجربه قرار بود راهنما باشد، تجربه نژاد فلاح خود بهترین هشدار است: فوتبال را نمی‌شود با جملات شاعرانه درباره ذهن مربی و واگذاری مسئولیت هزینه درمان به بازیکن اداره کرد. باشگاهی چون پرسپولیس نیازمند تصمیم بزرگ و نگاه مدرن است، نه تکرار آدم‌هایی که مدیریت را به خاطره تبدیل کرده‌اند. بزرگتر و حرفه ای تر باید نگاه کرد.