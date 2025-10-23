معاون اعتبارات بانک مسکن گفت: بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات نهضت ملی مسکن تأمین شده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  محسن فاضلیان، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن اظهار کرد: حدود ۳۸۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۹۰ همت قرارداد بسته شده است که از این میزان، ۱۴۰ همت سهم‌الشرکه بانک مسکن پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به مشتریان تحویل داده شده است.

او بیان کرد: با تأمین به‌موقع منابع مالی و پرداخت متمم‌ها می‌توان روند تحویل واحدها به متقاضیان را تسریع بخشید.

معاون اعتبارات بانک مسکن در پایان تأکید کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن تأمین شده است.

