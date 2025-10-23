باشگاه خبرنگاران_ سیده نسترن حسن آبادی؛ سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از وقوع آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی در بلوار ۸ شهریور سمنان خبر داد و گفت: در این حادثه پنج نفر از ساکنان از جمله یک کودک یکساله و همچنین دو آتشنشان دچار مصدومیت شدند.
آتشپاد سوم علی صباغی بیان کرد: این حادثه ساعت ۰۴:۰۵ صبح یکم آبانماه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.
وی افزود: کانون اصلی حریق در طبقه اول ساختمان قرار داشت و شدت آتش و تجمع دود، عملیات امداد را دشوار کرده بود. با این حال آتشنشانان همزمان با اطفای حریق، موفق شدند پنج نفر از ساکنان محبوس در واحد مسکونی را نجات دهند و مصدومان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
سرپرست آتشنشانی سمنان ادامه داد: در جریان عملیات، دو آتشنشان نیز دچار دودگرفتگی و مصدومیت شدند که برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
صباغی با اعلام مهار کامل حریق، گفت: علت وقوع این آتشسوزی توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.