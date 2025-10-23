عوض نخست گفت: مسابقات کبدی پسران هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور با حضور ۳۳۰ ورزشکار از ۲۲ استان، در سالن ششهزار نفری جهانپهلوان حسین رضازاده اردبیل آغاز شد.
او افزود: در این دوره از مسابقات، ۳۳۰ ورزشکار از ۲۲ استان کشور حضور دارند و رقابتها در سطحی بالا و با شور و نشاط خاصی در حال برگزاری است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: در این دوره، نماینده وزارت ورزش و جوانان و نماینده فرهنگی فدراسیون کبدی نیز به عنوان ناظر در رقابتها حضور دارند.
نخست با بیان اینکه ۴۰ داور وظیفه قضاوت مسابقات را بر عهده دارند، تصریح کرد: ۳۰ نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.
او گفت: در مجموع استان اردبیل میزبان ۴۶۶ نفر شامل ورزشکاران، مربیان، سرپرستان تیمها، داوران، ناظران و عوامل اجرایی است.
منبع: صدا و سیما