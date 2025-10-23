باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز (پنجشنبه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که دو نماینده پومسه کشورمان به مصاف رقبا رفتند.
در بخش پسران بهداد نقیئی در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یکچهارم نهایی رسید.
نماینده پسران ایران در این مرحله نیز در رقابتی بسیار نزدیک برابر رقیبی از چین تایپه با امتیاز ۸.۵۶ پیروز و راهی نیمهنهایی شد.
در مرحله یکهشتم نهایی دختران نیز زینب شهریاری با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد.
هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسینیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.