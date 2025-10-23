باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کوشکی، وینگر تیم فوتبال استقلال، که در دیدار برابر الوحدات اردن از هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد، به احتمال فراوان از سوی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با دو جلسه محرومیت مواجه خواهد شد.

کوشکی در جریان مسابقه با یکی از بازیکنان الوحدات درگیر شد و همین برخورد فیزیکی باعث شد داور مسابقه بلافاصله کارت قرمز مستقیم نشان دهد. طبق آیین‌نامه انضباطی AFC، بازیکنانی که به‌دلیل رفتار غیرورزشی مستقیماً اخراج می‌شوند، علاوه بر محرومیت یک جلسه‌ای، معمولاً با افزایش مدت محرومیت نیز روبه‌رو خواهند شد.

به این ترتیب، وینگر جوان استقلال دیدار برگشت مقابل الوحدات اردن در تاریخ ۱۴ آبان و دیدار حساس برابر الوصل امارات در تاریخ ۵ آذر را از دست می‌دهد؛ دو مسابقه‌ای که برای تعیین سرنوشت صعود آبی‌پوشان به مرحله حذفی اهمیت زیادی دارد.

با توجه به کمبود بازیکن در پست وینگر چپ، احتمال می‌رود موسی جنپو در این دو دیدار در ترکیب اصلی استقلال قرار گیرد. از سوی دیگر، ابوالفضل جلالی نیز می‌تواند یک خط جلوتر بازی کرده و در نقش وینگر به میدان برود تا خلا کوشکی در ترکیب آبی‌ها جبران شود.