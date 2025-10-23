نماینده ایران در دوی ۱۰۰ متر با ثبت رکورد ۱۱:۰۲ ثانیه به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از امروز (پنجشنبه) ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح در ورزشگاه ملی بحرین آغاز شد و محمدحسن درویشی در ماده ۱۰۰ متر نخستین نماینده ایران بود که در این مسابقات به رقابت پرداخت.

درویشی در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر و در گروه اول به رقابت با حریفانی از ماکائو، عمان، هنگ کنگ، جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی (لسته)، پاکستان و ترکمنستان پرداخت و با ثبت ۱۱:۰۲ ثانیه به مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات صعود کرد.

در این ماده ۳۲ ورزشکار در چهار گروه به رقابت پرداختند و بهترین رکورد در این مسابقات متعلق به لین ژیا اوو‌های از چین با ۱۰:۵۶ ثانیه است و بهترین رکورد درویشی پیش از این مسابقات رکورد ۱۰:۷۶ ثانیه بوده است.

رکورد جوانان آسیا و جهان در اختیار سوراتو شیمیزو از ژاپن با ثبت زمان ۱۰:۰۰ ثانیه است.

همچنین مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه امروز برگزار می‌شود.

در دیگر رقابت‌ها نیز امروز هستی نوروزی در دور مقدماتی دو ۴۰۰ متر و صبا عزت‌آبادی در فینال پرتاب وزنه ساعت ۱۸ به مصاف رقبا خواهند رفت.

سومین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان از ۳۰ مهر تا ۹ آبان ماه در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است.

برچسب ها: مسابقات دوومیدانی ، بازی‌های آسیایی
