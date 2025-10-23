باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان پس از درگذشت نایب قهرمان مویتای جهان پیام تسلیت صادر کرد.
در این پیام آمده است: با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت نابهنگام بانوی ورزشکار و قهرمان شایسته کشورمان، خانم صبا چناری دارنده مدال نقره مسابقات جهانی مویتای ۲۰۲۲ ابوظبی را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ مویتای ایران تسلیت عرض مینماییم. بیتردید فقدان این ورزشکار بااخلاق و بااستعداد، ضایعهای تلخ برای ورزش ایران است. وزارت ورزش و جوانان ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده داغدار صبر و شکیبایی مسئلت دارد.
گفتنی است صبا چناری دختر رزمیکار ایران که مدال نقره قهرمانی ۲۰۲۲ موتای جهان در ابوظبی را در کارنامه دارد، چهارشنبهشب بر اثر ایست قلبی در حین تمرین و در سن ۲۳ سالکی درگذشت
چناری، داور رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی، داور رسمی مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای و داور کیکبوکسینگ در مسابقات کشوری و استانی با سابقه بیش از ۱۲ سال فعالیت در رشتههای رزمی بهعنوان فایتر، مربی و داور بود.