نشست مشترک ادبی ایران و تاجیکستان با محوریت شاهنامه و نسخ خطی در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب «دوشنبه» در تاجیکستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب «دوشنبه»، نشست مشترک ادبی ایران و تاجیکستان با حضور استادان و ادیبان ۲ کشور برگزار شد، در این برنامه، پنج سخنران از ۲ کشور به ارائه موضوعات ادبی پرداختند.

در این مراسم گروهی از استادان دانشگاه تاجیکستان درباره «جغرافیای شاهنامه» و همچنین «نسخه‌های خطی موجود در دو کشور» سخن گفتند و بر ضرورت همکاری برای بهره‌برداری مشترک از این نسخ تأکید کردند.

علی‌اصغر سیدآبادی پژوهشگر و نویسنده کودک و نوجوان در این نشست درباره «شاهنامه و ضرورت روایت آن برای کودکان و نوجوانان» سخنرانی کرد.

وی بر اهمیت شاهنامه به عنوان عاملی کلیدی در حفظ هویت ایرانی تأکید کرد و تجربیات خود را از نگارش داستان‌های شاهنامه برای این گروه سنی با حضار به اشتراک گذاشت.

غلامرضا طریقی معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران نیز در این نشست ضمن شعرخوانی برای شرکت‌کنندگان، درباره «دیروز و امروز شعر فارسی در ایران و تاجیکستان» سخنرانی کرد.

وی با اشاره به پیشینه مشترک شعری دو کشور گفت: شعر فارسی در ایران و تاجیکستان از گذشته‌ای مشترک برخوردار بوده است. اگرچه پس از دوره‌ای، مسیر شعر در دو کشور از هم فاصله گرفت و در ایران با نوگرایی بیشتری همراه شد، اما امروز با گسترش فضای مجازی، بار دیگر شاهد تأثیر و تأثرات ادبی بین دو کشور هستیم.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب «دوشنبه» از ۲۸ مهرماه با سخنرانی مطلوبه‌خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و با حضور جمعی از فرهیختگان، هنرمندان، نویسندگان و سفرای کشور‌های خارجی از جمله علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در پایتخت این کشور افتتاح شد.

در این رویداد فرهنگی، بیش از ۵ هزار عنوان کتاب جدیدالانتشار از سوی ۴۰ ناشر تاجیک و خارجی از کشور‌های ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به نمایش گذاشته شده است.

غرفه جمهوری اسلامی ایران با ارائه آثاری از ناشران ایرانی در حوزه‌های ادبی، علمی و کودک و نوجوان، مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت. وزیر فرهنگ تاجیکستان، در بازدید از غرفه کشورمان، از حضور فعال و تأثیرگذار ایران در این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.

برچسب ها: ادبیات ایران ، ایران و تاجیکستان ، شاهنامه
خبرهای مرتبط
دیدار روسای جمهور ایران و تاجیکستان؛
پزشکیان: روابط ایران و تاجیکستان به شکل رضایت‌بخشی در حال ارتقا است
اولین حضور بین‌المللی محصول مشترک ایران و تاجیکستان
رونمایی از فیلم مشترک ایران و تاجیکستان/ جبلی: «یاد یار مهربان» رودکی مردم دو کشور را به هم پیوند می‌زند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اشتباه بزرگ مقایسه کردن خود با دیگران + فیلم
اعلام نامزد‌های جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
تبلور عدالت در خانواده رسانه ملی
تیزر فصل جدید کارخنده با اجرای سامان گوران
آخرین اخبار
اعلام نامزد‌های جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
تبلور عدالت در خانواده رسانه ملی
اشتباه بزرگ مقایسه کردن خود با دیگران + فیلم
تیزر فصل جدید کارخنده با اجرای سامان گوران
فلسفه عبادات و امتحانات + فیلم
«ساختمان لاف»؛ جایی که حقیقت رنگ دروغ می‌گیرد
نشست مشترک ایران و تاجیکستان با محوریت شاهنامه برگزار شد
شهرام شکیبا: مردم ایران حتی در تلخی‌ها هم شوخی می‌سازند
از شبکه نمایش خانگی تا تلنت‌شو‌های خارج‌نشین؛ هم‌صدایی پنهان در استحاله فرهنگی