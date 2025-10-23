باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب «دوشنبه»، نشست مشترک ادبی ایران و تاجیکستان با حضور استادان و ادیبان ۲ کشور برگزار شد، در این برنامه، پنج سخنران از ۲ کشور به ارائه موضوعات ادبی پرداختند.

در این مراسم گروهی از استادان دانشگاه تاجیکستان درباره «جغرافیای شاهنامه» و همچنین «نسخه‌های خطی موجود در دو کشور» سخن گفتند و بر ضرورت همکاری برای بهره‌برداری مشترک از این نسخ تأکید کردند.

علی‌اصغر سیدآبادی پژوهشگر و نویسنده کودک و نوجوان در این نشست درباره «شاهنامه و ضرورت روایت آن برای کودکان و نوجوانان» سخنرانی کرد.

وی بر اهمیت شاهنامه به عنوان عاملی کلیدی در حفظ هویت ایرانی تأکید کرد و تجربیات خود را از نگارش داستان‌های شاهنامه برای این گروه سنی با حضار به اشتراک گذاشت.

غلامرضا طریقی معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران نیز در این نشست ضمن شعرخوانی برای شرکت‌کنندگان، درباره «دیروز و امروز شعر فارسی در ایران و تاجیکستان» سخنرانی کرد.

وی با اشاره به پیشینه مشترک شعری دو کشور گفت: شعر فارسی در ایران و تاجیکستان از گذشته‌ای مشترک برخوردار بوده است. اگرچه پس از دوره‌ای، مسیر شعر در دو کشور از هم فاصله گرفت و در ایران با نوگرایی بیشتری همراه شد، اما امروز با گسترش فضای مجازی، بار دیگر شاهد تأثیر و تأثرات ادبی بین دو کشور هستیم.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب «دوشنبه» از ۲۸ مهرماه با سخنرانی مطلوبه‌خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و با حضور جمعی از فرهیختگان، هنرمندان، نویسندگان و سفرای کشور‌های خارجی از جمله علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در پایتخت این کشور افتتاح شد.

در این رویداد فرهنگی، بیش از ۵ هزار عنوان کتاب جدیدالانتشار از سوی ۴۰ ناشر تاجیک و خارجی از کشور‌های ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به نمایش گذاشته شده است.

غرفه جمهوری اسلامی ایران با ارائه آثاری از ناشران ایرانی در حوزه‌های ادبی، علمی و کودک و نوجوان، مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت. وزیر فرهنگ تاجیکستان، در بازدید از غرفه کشورمان، از حضور فعال و تأثیرگذار ایران در این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.