چهار مدرسه شش کلاسه در روستا‌های آلقو، زاوشت، چپقلو و روشت بزرگ شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در آیین افتتاح همزمان چهار مدرسه شش کلاسه خیرساز به یاد زنده یاد حسین نجفی در شهرستان بناب گفت:چهار مدرسه شش کلاسه با مشارکت خیر مدرسه ساز خانم نجفی و در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی ساخته شده‌اند و هر یک با متراژ حدود ۷۶۸ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری و حدود ۸۰ درصد از هزینه‌ها توسط خیران و مابقی توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تامین شده است.
 
وی افزود:این مدارس نمونه‌ای بارز از هم‌افزایی دولت و خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در مناطق روستایی شهرستان بناب به شمار می‌رود.
 
میر حمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش نیز با قدردانی از خیران نیک‌اندیش و فرهنگیان پرتلاش بر ضرورت هم‌افزایی اجتماعی برای تقویت نظام تعلیم و تربیت کشور تاکید کرد.
 
وی با اشاره به نقش ماندگار خیران در توسعه عدالت آموزشی گفت: در طول تاریخ آموزش و پرورش هیچ مقطعی را نمی‌توان یافت که این توجه و تمرکز جدی از طرف ریاست محترم جمهوری و دولت بر تعلیم و تربیت وجود داشته باشد.
 
میرزاده افزود: اقدام خیران مدرسه‌ساز صرفاً کمک مالی نیست بلکه جلوه‌ای از ایمان، نوع‌دوستی و باور به آینده کشور است و مهم میزان کمک نیست بلکه نفس عمل ساخت مدرسه ارزش دارد، زیرا هر کلاس درس، چراغی از امید و دانایی در جامعه می‌افروزد.
 
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت: آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل همه مسائل و چالش‌های پیش‌رو نیست و تحقق اهداف تربیتی و توسعه‌ای در گرو همکاری و هم‌افزایی همه نهادها، دستگاه‌ها و آحاد جامعه است.
 
وی با قدردانی از زحمات فرهنگیان بناب و آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اگر انتظار داریم حاصل کار معلمان در بالاترین سطح کیفیت باشد باید زمینه و زیرساخت لازم را برای آنان فراهم کنیم و توسعه فضا‌های آموزشی و تجهیز مدارس گامی بنیادین در این مسیر است.
 
در پایان این مراسم از تلاش خیران، مجریان طرح و فرهنگیان فعال در اجرای پروژه‌های آموزشی شهرستان بناب قدردانی شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: افتتاح مدرسه ، آموزش و پرورش
