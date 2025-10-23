باشگاه خبرنگاران جوان - روستای میدان در روستای میدان بخش میش خاص استان ایلام واقع شده است. اما دانش آموزانی که درمدارس این روستا مشغول به تحصیل هستند؛ از ایمنی کافی برخوردار نیستند و احتمال خطر ریزش مدرسه و تخریب آن وجود دارد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مدرسه روستای میدان، در استان ایلام، بخش میش خاص، هیچ امکاناتی ندارد و حتی ساختمان و سرویس بهداشتی در حال خراب شدن است. ما خانواده‌ها نگران هستیم و می‌ترسیم فرزندان مان به مدرسه بروند، زیرا هر لحظه امکان ریزش ساختمان بر سر آنها وجود دارد. خواهشمندیم این موضوع را پیگیری بفرمایید.

