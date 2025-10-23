شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از نا ایمن بودن مدرسه‌ای در روستای میدان دهستان میش خاص در استان ایلام ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای میدان در روستای میدان بخش میش خاص استان ایلام واقع شده است. اما دانش آموزانی که درمدارس این روستا مشغول به تحصیل هستند؛ از ایمنی کافی برخوردار نیستند و احتمال خطر ریزش مدرسه و تخریب آن وجود دارد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام مدرسه روستای میدان، در استان ایلام، بخش میش خاص، هیچ امکاناتی ندارد و حتی ساختمان و سرویس بهداشتی در حال خراب شدن است. ما خانواده‌ها نگران هستیم و می‌ترسیم فرزندان مان به مدرسه بروند، زیرا هر لحظه امکان ریزش ساختمان بر سر آنها وجود دارد. خواهشمندیم این موضوع را پیگیری بفرمایید.
از اطلاع رسانی خوبتان بسیار سپاسگزاریم.

دانش آموزان ، مدرسه ، ایمنی مدرسه
افزایش حقوق و مزایا درخواست معلمان شد
نیروهای شرکتی بانک ملی در انتظار تبدیل وضعیت
