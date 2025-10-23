مدیرکل نظارت بانک مرکزی گفت: کارت، موبایل بانک و اینترنت بانک قابل استفاده و واریز و برداشت‌ها مثل روال قبل فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - غنی آبادی مدیرکل نظارت بانک مرکزی در رسانه ملی بیان کرد: از امروز بانک آینده وارد فرایند گزیر می‌شود و تمامی سپرده‌گذاران این بانک به عنوان سپرده‌گذاران بانک ملی ایران، که به عنوان بانک عامل این اقدام اصلاحی شناخته می‌شود، منتقل خواهند شد. تمامی سپرده‌ها با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و تمام کارکنان بانک آینده نیز به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد. 

او افزود: سهامداران خرد و غیر وابسته بانک آینده به روشی که پیش‌بینی شده است، تمامی حقوق و منافع خود را به بالاترین قیمت سهام در یک سال گذشته تصفیه خواهند کرد. تمرکز و رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که ناترازی بانک آینده، که یکی از نماد‌های ناترازی بانکی بود، به بانک ملی ایران منتقل نشود و با تدابیر اتخاذ شده، این ناترازی به هیچ وجه به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد. 

مدیرکل نظارت بانک مرکزی ادامه داد: کارکنانی که به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند، هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نباید داشته باشند. رویکرد بانک مرکزی در این میان پایداری سیستم و ارائه تداوم خدمات مطابق با آنچه که قبلاً بوده است. تمامی خدمات از جمله اینترنت بانک، موبایل بانک، تراکنش‌های خرید، واریز و برداشت، بدون وقفه و اخلال انجام خواهد شد. 

او تأکید کرد: این اطمینان را به هموطنان محترم می‌دهیم که تمامی خدمات به صورت گذشته و بدون وقفه ارائه خواهد شد. بانک آینده، به فرایند گزیر وارد شده است و تمامی شعب آن با تابلوی بانک ملی ایران به ارائه خدمات ادامه خواهند داد. 

مدیرکل نظارت بانک مرکزی همچنین اشاره کرد: بانک آینده در کشور ۲۷۰ شعبه داشت که حالا با تابلوی بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه خواهند داد. تمامی عملیات بانکی شامل واریز، برداشت، چک، اینترنت بانک و موبایل بانک، همانند گذشته ارائه خواهد شد. 

او در پایان گفت: دوران گذار از بانک آینده به بانک ملی ایران آغاز شده و زیرساخت‌ها فراهم شده است. هیچ نیازی به گذراندن یک دوره زمانی خاص نیست و همه خدمات مطابق گذشته ارائه خواهد شد. همچنین، بانک مرکزی با ایجاد واحد ارتباطات مردمی، آماده است تا به مشتریان در رفع مشکلات احتمالی یا شکایات پاسخگو باشد. 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نگران تباشید از جیب ملت میزنن تا کسی ضرر نکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مشتریان بانک اینده نگران نباشند . همه بدهی ها از جیب بیت المال پرداخت میشه و مدیران و صاحبان بانک اینده و فرزندان عزیزشون در خارج از ایران به ریش 80 میلیون ایرانی میخندن و چند وقت دیگه با بانکی به نام فردا دوباره میفتن به جون ملت ایران
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مردم باید پولهای خود رو از بانک‌ها بردارند زیرا هیچ نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و وام هایی که حق مردمه نیست و تموم این سودها میرن توی جیب بانکی ها و اطرافیانش
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اینهمه ناترازی و وام دادن به خودشون بعد حالا نگران نباشید
اتفاقا الان خیلی نگران این هستیم که قرار باشه این وام ها از جیب مردم بره و آقای انصاری حال کنه چون تعهدات بانکش هم افتاد گردن بانک ملی
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
نگران نباشند یعنی از کیسه خلیفه می بخشید باید مدیران دادگاهی جوابگوی خسارتها باشند نباید قصر در روند
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
لطفا مدیران این بانک رو هم محاکمه کنید.
۰
۱۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بانك دزدان برادر.بيچاره ملت بدبخت.
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۲:۵۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
این حجم از بدهی هم به ملت مظلوم ایرران ...
۰
۲۱
پاسخ دادن
