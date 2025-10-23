باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - غنی آبادی مدیرکل نظارت بانک مرکزی در رسانه ملی بیان کرد: از امروز بانک آینده وارد فرایند گزیر می‌شود و تمامی سپرده‌گذاران این بانک به عنوان سپرده‌گذاران بانک ملی ایران، که به عنوان بانک عامل این اقدام اصلاحی شناخته می‌شود، منتقل خواهند شد. تمامی سپرده‌ها با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و تمام کارکنان بانک آینده نیز به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد.

او افزود: سهامداران خرد و غیر وابسته بانک آینده به روشی که پیش‌بینی شده است، تمامی حقوق و منافع خود را به بالاترین قیمت سهام در یک سال گذشته تصفیه خواهند کرد. تمرکز و رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که ناترازی بانک آینده، که یکی از نماد‌های ناترازی بانکی بود، به بانک ملی ایران منتقل نشود و با تدابیر اتخاذ شده، این ناترازی به هیچ وجه به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی ادامه داد: کارکنانی که به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند، هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نباید داشته باشند. رویکرد بانک مرکزی در این میان پایداری سیستم و ارائه تداوم خدمات مطابق با آنچه که قبلاً بوده است. تمامی خدمات از جمله اینترنت بانک، موبایل بانک، تراکنش‌های خرید، واریز و برداشت، بدون وقفه و اخلال انجام خواهد شد.

او تأکید کرد: این اطمینان را به هموطنان محترم می‌دهیم که تمامی خدمات به صورت گذشته و بدون وقفه ارائه خواهد شد. بانک آینده، به فرایند گزیر وارد شده است و تمامی شعب آن با تابلوی بانک ملی ایران به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی همچنین اشاره کرد: بانک آینده در کشور ۲۷۰ شعبه داشت که حالا با تابلوی بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه خواهند داد. تمامی عملیات بانکی شامل واریز، برداشت، چک، اینترنت بانک و موبایل بانک، همانند گذشته ارائه خواهد شد.

او در پایان گفت: دوران گذار از بانک آینده به بانک ملی ایران آغاز شده و زیرساخت‌ها فراهم شده است. هیچ نیازی به گذراندن یک دوره زمانی خاص نیست و همه خدمات مطابق گذشته ارائه خواهد شد. همچنین، بانک مرکزی با ایجاد واحد ارتباطات مردمی، آماده است تا به مشتریان در رفع مشکلات احتمالی یا شکایات پاسخگو باشد.