دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری چشمه هشتگرد با حضور چشمگیر هنرمندان از ۲۳ استان کشور و ۱۰ کشور آسیایی در شهرستان ساوجبلاغ و با محوریت ترویج فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در این جشنواره که با حضور محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از هنرمندان برجسته کشور همراه بود، از آثار برگزیده در بخش‌های تئاتر، موسیقی، فیلم و هنرهای تجسمی رونمایی شد.

جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، در این مراسم با تأکید بر نقش فرهنگ در توسعه همه‌جانبه کشور گفت: «هیچ جامعه‌ای بدون توسعه فرهنگی به رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی نخواهد رسید. نگاه دولت به حوزه فرهنگ، نگاهی راهبردی و انسان‌ساز است و جشنواره‌هایی چون چشمه، بذر شکوفایی استعدادهای جوان را در دل جامعه می‌کارد.

وی افزود: «حضور آثار فاخر از سراسر ایران و ۱۰ کشور آسیایی نشان می‌دهد که این جشنواره دیگر تنها یک رویداد محلی نیست، بلکه پلی فرهنگی میان ملت‌ها و نمادی از جایگاه والای فرهنگ و هنر ایران عزیز است.

محمدرضا کاشف، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره، نیز ضمن تقدیر از تلاش دست‌اندرکاران، اعلام کرد: «در این دوره بیش از هزار اثر از هنرمندان سراسر کشور دریافت شد و بخش فیلم با مشارکت هنرمندانی از ۱۰ کشور آسیایی یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌ها بود. هدف ما این است که چشمه، نه فقط یک جشنواره، بلکه یک جریان ماندگار فرهنگی باشد.

کاشف همچنین با اشاره به ریشه‌های تاریخی و هنری شهر هشتگرد تصریح کرد: «هشتگرد سرزمینی است که قرن‌ها مأمن هنرمندان و ادیبان بوده است و امروز نیز با برگزاری چنین رویدادهایی، این شهر دوباره به چشمه‌ای جوشان از ذوق و آفرینش بدل شده است.