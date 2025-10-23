عامل قاچاق چوب گردو در بخش بلده شهرستان نور شناسایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - بامداد پنجشنبه اول آبان‌ماه، نیرو‌های حفاظتی سرجنگلبانی در معیت نیروی انتظامی بخش بلده، طی رصد اطلاعاتی بمنظور پیشگیری از تخلف و مقابله با قاچاق چوب، موفق به شناسایی و توقیف یک‌دستگاه خودرو نیسان حامل ۲ تن چوب قاچاق غیر مجاز در هنگام حمل را در بخش بلده شهرستان نور شدند.

در پی این اقدام خودرو و محمولات قاچاق، توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد.

براساس این گزارش؛ همیاران طبیعت در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی و یا حمل و دپو چوب قاچاق می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.

