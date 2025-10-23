معاون عملیات نیروی زمینی ارتش با اشاره به شکل‌های مختلف جنگ نوین، گفت: در میدان‌های نبرد و جنگ‌های نوین، پیروزی از آن نیرو‌هایی است که پیش از نبرد دشمن را کاملا شناسایی و رصد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کریم چشک معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در بازدید از تیپ ۲۵ تکاور واکنش سریع نزاجا، اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی نبرد‌های امروز، در جنگ‌های نوین پیروز میدان نبرد نیرویی است که قبل از درگیری کاملا هم دیگر را رصد کرده باشند.

معاون عملیات نزاجا با بیان اینکه امروز دشمن در حوزه رسانه، اقتصاد و افکار عمومی صف آرایی کرده است، تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هزینه‌های زیاد در تمامی حوزه‌ها فعالیت می‌کنند تا بتوانند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه شناخت دشمن یکی از عوامل موفقیت درعملیات است، افزود: تکاور بدون شناخت، شمشیری است در تاریکی؛ و تنها هوشیاری، رصد اطلاعاتی و آموزش مستمر است که قدرت واقعیِ تکاور را معنا می‌بخشد.

امیر سرتیپ چشک با اشاره به اهمیت آمادگی جسمی و روحی نیروها، خاطرنشان کرد: نیرو‌های تکاور باید در هر شرایطی، چه کوه و بیابان، چه جنگ شناختی و رسانه‌ای، آماده حضور و اقدام باشند و مأموریت مقدس پاسداری از انقلاب، شناخت می‌خواهد، ایمان می‌خواهد و تمرینِ بی‌وقفه.

وی در ادامه افزود: حاضر به کاری و افزایش توان رزم در تمامی ابعاد این نیرو از مطالبات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) از نیروی زمینی ارتش است و مأموریت‌پذیری و استقرار تمامی یگان‌های نیروی زمینی ارتش در هر نقطه از ایران اسلامی از جمله محاسن امروزی تیپ‌های واکنش سریع است.
امیر چشک با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به قدرت بازدارندگی و توان دفاعی نیرو‌های مسلح اشاره و اظهار کرد: امروز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، مایه افتخار جهان اسلام هستند و نمونه بارز صلابت و افتخارآفرینی نیرو‌های مسلح نظامز اسلامی، در جنگ ۱۲ روزه مشهود بود.

