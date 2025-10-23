فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری اعضای باند سارقان موتورسیکلت در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ عبدالله حسن زاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان ساری، تحقیقات برای شناسایی سارقان در دستور کارمامورین پاسگاه رودپی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: با هوشیاری ماموران، یک سارق حرفه‌ای سابقه دار و همچنین ۳ مالخر شناسایی و کشف ۷ دستگاه موتور سیکلت که با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ حسن زاده افزود: پلیس با بکارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند.

