مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: ۴۶۰ واحد مسکن مددجویی در اردبیل به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا حسین نژاد امروز در آیین بهره‌برداری از مسکن مددجویی و اهدای لوازم ضروری زندگی گفت: رویکرد کمیته امداد توانمندسازی خانواده‌ها و رفع مشکلات معیشتی آنها با حفظ عزت و کرامت نفس جامعه هدف است.

او افزود: ما در کنار ما میزبان رئیس کمیته امداد کشور در اردبیل هستیم و امروز افتتاح واحد‌های مسکونی و اهدای یک‌هزار و ۶۲۹ قلم لوازم ضروری زندگی را برای این خانواده‌ها نظاره‌گر هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: تأمین مسکن، اقدامی ماندگار در کنار تأمین کالا‌های ضروری زندگی برای جامعه هدف است که در مسیر رویکرد کمیته امداد و رسیدن این خانواده‌ها به نقطه توانمندسازی است تا بتوانند از شرایط بهتر زندگی بهره ببرند.

حسین نژاد افزود: نهضت خدمت‌رسانی به محرومان با احداث مسکن و رفع نیازمندی آنها انجام می‌شود تا عدالت اجتماعی تحقق یافته و کمیته امداد بتواند شرایط بهتر خدمت‌رسانی را انجام دهد.

او در ادامه تصریح کرد: در سه سال اخیر احداث یک‌هزار و ۴۸۰ واحد مسکن آغاز شده که امروز افتتاح ۴۶۰ واحد مسکن مددجویی را در استان با هدف حفظ عزت و کرامت خانواده‌های نیازمند شاهد هستیم.

حسین نژاد افزود: در کنار کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد علوی و بسیج سازندگی نیز مشارکتی فعال در این حوزه انجام داده و به شکل مطلوب این مجموعه را کمک‌رسانی کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل بیان کرد: در کنار توزیع یک‌هزار و ۶۲۹ قلم کالای ضروری زندگی، در سال گذشته برای ۷۸۰ زوج جوان تأمین جهیزیه انجام شده و امسال نیز بیش از ۷۰۰ سری جهیزیه در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: مسکن مددجویی ، لوازم ضروری زندگی ، کمیته امداد
