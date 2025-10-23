معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت‌نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) از روز یکشنبه ۴ آبان آغاز و در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری پایان می‌پذیرد.

وی تاکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.

دکتر سیاره افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: آزمون نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
وقتی سهمیه های سمی و خطرناک برای مال و جان توده مردم بیداد می کند و با گزینش و خالص سازی ظلم مضاعفی اجرا میشود دیگر آزمون گرفتن های مسخره یعنی چه ؟!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
چه فایده ای دارد شرکت در دکترا وقتی دانشجو بعد سه سال تلاش به بهانه جامع اخراج می شود .متاسفانه امتحان جامع بهانه ای است دردست دانشگاهها اگر کمک مالی به دانشگاه بکنی می توانی ادامه دهی وگرنه اخراج و مجبور به انصراف می شوی .به ما پیام دادند دردوره دکترا به دانشگاه کمک مالی بدهید نداشتیم بدهیم مگر یک کارمند بازنشسته دیپلمه چقدر درآمد دارد .وقتی اساتید دانشگاه از حقوقشان ناراحتند .اینطوری با سرنوشت نخبه های کشور برخورد می کنند .دردانشگاه شریف.
