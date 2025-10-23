باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، در متن حکم صادره آمده است: خدمت به مردم عزیز کشورمان فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است، این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقا سلامت جامعه است، در این راستا و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ شورای عالی سازمان انتقال خون و با عنایت به سوابق علمی و تخصصی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران منصوب می‌شوید؛ تا نسبت به انجام اموری که به شما محول می‌شود با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی اقدام کنید.

انتظار دارد با توجه به اهمیت تحقق شعار‌های رئیس جمهور در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت مشارکت تمام ذینفعان داخل و خارج وزارت اهتمام لازم را در اجرای وظایف محوله به عمل آورید.

امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

بخشی از سوابق علمی و مدیریتی دکتر قره‌باغیان

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۱

دکترای تخصصی (PhD) ایمنوهماتولوژی بالینی از دانشگاه بریستول- انگلستان ۱۳۸۱

مسئول فنی انتقال خون استان گیلان ۱۳۷۳-۱۳۷۱

مسئول فنی انتقال خون استان تهران ۱۳۷۴-۱۳۷۳

مدیر امور پایگاه‌های سازمان انتقال خون ۱۳۷۷-۱۳۷۴

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون ۱۳۹۰-۱۳۸۱

رئیس مرکز تحقیقات انتقال خون ۱۳۹۰-۱۳۸۲

مشاور علمی سازمان انتقال خون ۱۳۹۲-۱۳۹۰

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۳-۱۳۹۰

مدیر گروه آموزشی خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۷-۱۳۹۳

رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۹-۱۳۹۶

عضو شورای عالی انتقال خون از سال ۱۳۹۷-۱۴۰۱

سرپرست دفتر ارزیابی، نظارت و هماهنگی پژوهش حوزه معاونت تحقیقات و فناوری آذر ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳

دبیر و عضو هئیت جذب و ارتقاء اعضا هئیت علمی در سازمان انتقال خون از سال ۱۳۸۱-۱۳۹۰

دبیر بورد رشته خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون از سال ۱۴۰۱- ۱۳۹۸

استاد راهنما و یا مشاور ۶۰ پایان نامه تحصیالت تکمیلی

مجری و همکار ۸۵ طرح تحقیقاتی مصوب

نویسنده و یا مترجم همکار در نشر ۱۲ جلد در زمینه طب و علوم انتقال خون

عضو شورای سیاستگذاری دوره تلکمیلی علوم آزمایشگاهی از سال ۱۳۹۸-۱۴۰۱

قدردانی از خدمات دکتر جمالی

وزیر بهداشت همچنین از تلاش‌ها و خدمات دکتر مصطفی جمالی در طول دوران تصدی مسئولیت مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران قدردانی کرد.