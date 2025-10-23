باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تکواندو سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز (پنج‌شنبه، اول آبان) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که در بخش پومسه پسران و دختران بهداد نقی‌ئی و زینب شهریاری به مدال طلا رسیدند.

بهداد نقی‌ئی ابتدا در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید. او در مرحله بعد در رقابتی نزدیک رقیبی از چین تایپه را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. سپس با پیروزی حریفی از تایلند با امتیاز ۸.۵۶ فینالیست شد.

ملی‌پوش تکواندو ایران در فینال با امتیاز ۸.۷۶ از سد رقیب چینی گذشت و نخستین طلای کاروان ایران را بر گردن آویخت.

در بخش دختران نیز زینب شهریاری دومین طلای کاروان ایران را کسب کرد. او ابتدا با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. در ادامه حریفی از هنگ‌کنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت و تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه برود. سپس با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید. شهریاری در فینال با امتیاز ۸.۸۶ از سد کریستین آگوئیلا از فیلیپین گذشت و با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا دومین طلای کاروان ایران هم به نام تکواندو ثبت شود.

هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.