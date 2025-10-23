ملی‌پوش تکواندو به نخستین طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تکواندو سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین صبح امروز (پنج‌شنبه، اول آبان) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که در بخش پومسه پسران و دختران بهداد نقی‌ئی  و زینب شهریاری به مدال طلا رسیدند.  

بهداد نقی‌ئی ابتدا در رقابت با کالب آنجلو کالده از فیلیپین با امتیاز ۸.۵ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی رسید. او در مرحله بعد در رقابتی نزدیک رقیبی از چین تایپه را با امتیاز ۸.۵۶ شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. سپس با پیروزی حریفی از تایلند با امتیاز ۸.۵۶ فینالیست شد.

ملی‌پوش تکواندو ایران در فینال با امتیاز ۸.۷۶ از سد رقیب چینی گذشت و نخستین طلای کاروان ایران را بر گردن آویخت.

در بخش دختران نیز زینب شهریاری دومین طلای کاروان ایران را کسب کرد. او ابتدا با نماینده سنگاپور رقابت کرد که با امتیاز  ۸.۴ به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. در ادامه حریفی از هنگ‌کنگ را با امتیاز ۸.۵۶ از پیش رو برداشت و تا در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین تایپه برود. سپس با برتری در این مرحله به دیدار نهایی رسید. شهریاری در فینال با امتیاز ۸.۸۶ از سد کریستین آگوئیلا از فیلیپین گذشت و با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد تا دومین طلای کاروان ایران هم به نام تکواندو ثبت شود.

هدایت تیم پسران برعهده سیدحسین موسی‌نیا است و مربیگری تیم دختران را مهدیه عقبایی برعهده دارد.

برچسب ها: مسابقات تکواندو ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی هانگژو؛
مدال‌های چین در بازی‌های آسیایی هانگژو از ۱۰۰ عبور کرد+عکس
بازی‌های آسیایی هانگژو؛
محمدسیفی در یک‌ قدمی چهارمین طلای آسیایی/ صبری پنجمین فینالیست ووشو
بازی‌های آسیایی ناشنوایان؛
کسب دو مدال برنز در تکواندو پومسه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
آخرین اخبار
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
نوروزی از راهیابی به فینال ناکام ماند
درویشی به فینال دوی ۱۰۰ متر راه یافت + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
محمدامین حبیب زاده برنزی شد
سنا شایگان سوم شد
قزاقستان، جدیدترین قربانی قدرت‌نمایی پسران هندبال ایران
تیم ملی زیر ۱۶ سال ساحلی مغلوب قزاقستان شد
رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ابقا شد/ ساعی برای هیات اجرایی رای نیاورد
هیچ انگیزه مادی در ماندن من در پرسپولیس وجود ندارد/ متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم
تودور: فرصت‌سوزی کردیم/ به مهارت و شانس ویینسیوس باختیم
دختران ایران اردن را هم مقتدرانه شکست دادند
بازی‌های آسیایی جوانان/ سومین برد متوالی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
تکواندوی قهرمانی جهان؛ سلیمی و کیانی رقبای‌شان را شناختند
تیم میکس پومسه ایران طلایی شد + تصاویر
سید صالحی: هواداران استقلال و سپاهان انتظاری جز برد از تیم‌شان نداشتند