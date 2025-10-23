باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش، «ساختمان لاف» به کارگردانی میشل ریوندینو پنج شنبه شب ساعت ۲۳ برای نخشتین بار روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

این فیلم در مورد جاسوسی است که برای یک شرکت فاسد کار می‌کند، جایی که یک مدیر کارخانه او را استخدام می‌کند تا همکارانش را تعقیب کند.

میشل ریوندینو، الیو آلمانو و ونسا اسکالرا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «ساختمان لاف» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد.

گفتنی است، بازپخش «ساختمان لاف» جمعه ۲ آبان ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.