باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - وحید جلالی پور، دبیر انجمن درب و پنجره ایران، در حاشیه افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی درب و پنجره ایران در پاسخ به سؤال باشگاه خبرنگاران در خصوص استفاده از ظرفیت صنعت درب و پنجره در پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: به طور کلی، می‌توان گفت که ایران در حوزه تولید درب و پنجره تقریباً خودکفا است. تنها بخشی از مواد افزودنی که در پایه مواد اولیه نیاز داریم، از خارج وارد می‌شود. سایر مواد و محصولات در کشور قابل تولید است و درب و پنجره به راحتی در ایران تولید می‌شود.

وی ادامه داد: مشکل اساسی که در این صنعت وجود دارد، ضعف ارتباط تصمیم‌گیرندگان صنعت ساختمان با سازمان‌ها و مجامع مرتبط است. به عنوان انجمن درب و پنجره، ما می‌خواهیم بهترین حمایت و همکاری را با صنعت ساخت کشور، به ویژه در قالب نهضت ملی مسکن، داشته باشیم.

او بیان کرد: همچنین، متولیان امر باید از ما بخواهند که پنجره‌های با کیفیت به بازار ارائه کنیم.

وی در خصوص کاهش میزان مصرف انرژی به وسیله درب و پنجره استاندارد گفت: با نزدیک شدن به فصل زمستان و تولید محصولات با کیفیت، می‌توانیم صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی داشته باشیم.

او بیان کرد: استفاده از پنجره‌های نسل نوین پی‌وی‌سی، آلومینیوم ترمال بریک و شیشه دوجداره می‌تواند تا ۴۰ درصد در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی کند. این عدد بزرگ می‌تواند به دولت کمک کند تا از تولیدکنندگان این حوزه حمایت کند.

جلالی پور تأکید کرد: تمامی ساختمان‌هایی که از اواسط دهه ۸۰ به این طرف ساخته شده‌اند، باید از پنجره‌های پی‌وی‌سی یا آلومینیوم و شیشه دوجداره استفاده کنند.

وی افزود: بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختمان‌ها هنوز پنجره‌های قدیمی دارند که نیاز به تعویض دارند. این موضوع نیازمند حمایت دولت و همکاری مردم است تا بتوانند در مصرف برق و گاز مدیریت بهتری داشته باشند.

او در خصوص نمایشگاه صنعت درب و پنجره هم گفت: به دلیل جنگ تحمیلی و تحریم‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها با چالش‌هایی روبرو بوده است. با این حال، زمان برگزاری نمایشگاه در اول آبان ماه تعیین شده است. انتظار می‌رفت که مشارکت بیشتری از سوی همکاران داشته باشیم، اما با شرایطی که در سال جاری پیش آمده، مشارکت حاضر نیز قابل قبول است.

وی افزود: صنعت درب و پنجره در ایران پتانسیل بالایی برای توسعه و خودکفایی دارد. با همکاری بیشتر بین تولیدکنندگان، دولت و مصرف‌کنندگان، می‌توان به بهبود کیفیت محصولات و صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کرد.

گفتنی است: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی درب و پنجره و صنایع وابسته از تاریخ یک الی چهارم آبان ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.