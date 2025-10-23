باشگاه خبرنگاران جوان - پارسا رسولی جزی تنها نماینده ترای اتلون کشورمان پس از کسب عنوان چهارمی ترای اتلون بازی‌های آسیایی جوانان گفت: متاسفانه به رغم تلاشی که داشتم، تا ثانیه اخر نفر سوم بودم ولی حریف از من جلو زد.

او ادامه داد: امیدورام در مسابقه بعدی جبران کنم و شرمنده مردم کشورم شدم و متاسفم.

محمد کاظم حججی، رئیس فدراسیون ترای اتلون گفت: در لیست نتایج ثانیه‌ها در خط ۱، اول تا سوم حرف اول را می‌زند که متاسفانه پارسا در آخرین لحظه نتیجه سومی را با چهارمی عوض کرد چرا که حریف کره‌ای از وی جلو زد.

او ادامه داد: تلاش ما حضور موفقیت آمیز در المپیک جوانان داکار است که باید کسب امتیاز کنیم و در مسابقات مالزی بخشی از امتیاز را کسب کردیم که پارسا رسولی و اصغر کشاورزیان دو نماینده کشورمان سهمیه کسب کردند که این مسابقات جوانان هم پر امتیاز است و توانستیم امتیاز خیلی خوبی کسب کنیم ولی هفته آینده قرار است در مسابقات اردن پارسا شرکت کند که قطعا نتیجه بهتری کسب می‌کند و ماه آینده هم عازم جده عربستان می‌شویم تا به امید خدا سهمیه المپیک جوانان خود را در آخرین مسابقه هم کسب کنیم.

پارسا رسولی جزی تنها نماینده ترای اتلون کشورمان در میان نمایندگان ۳۷ کشور آسیایی در حالیکه در بخش شنا و دوچرخه سواری رکورد خوبی از خود باقی گذاشته بود و شانس کسب مدال بود و تنها چند گام تا کسب مدال برنز فاصله داشت، در ثانیه‌های پایانی حریف کره‌ای از وی جلو زد تا نماینده ۱۶ ساله کشورمان مدال ارزشمند برنز را از دست بدهد.

او که بخش شنا را با زمان ۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه و دوچرخه سواری را با زمان هجده دقیقه و ۳۶ ثانیه به اتمام رسانده بود، در نهایت با رکورد ۲۷ دقیقه و ۱۳ ثانیه با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.