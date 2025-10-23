معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که ترامپ با اعمال تحریم‌های جدید علیه بخش نفت کشورش، خود را در «مسیر جنگ» قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق روسیه و معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز پنجشنبه گفت که تصمیمات دولت ترامپ برای لغو اجلاس بوداپست و اعمال تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی روسیه نشان می‌دهد که واشنگتن "در مسیر جنگ" با مسکو قرار دارد.

مدودف در تلگرام با اشاره به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نوشت: «ایالات متحده دشمن ماست و «صلح‌طلبِ» پرحرف آنها اکنون کاملاً در مسیر جنگ با روسیه قرار گرفته است.»

وی افزود: «تصمیمات گرفته شده، اقدام جنگی علیه روسیه است و اکنون ترامپ کاملاً خود را با اروپای دیوانه همسو کرده است.»

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
دنیا یا باید به نابودی خودش بدست آمریکا رضایت بده یا پیشدستی کنه و آمریکا رو نابود کنه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
کلا آمریکا تا دنیا رو نابود نکنه نمیتمرگه سر جاش
۱
۰
پاسخ دادن
