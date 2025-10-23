باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق روسیه و معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز پنجشنبه گفت که تصمیمات دولت ترامپ برای لغو اجلاس بوداپست و اعمال تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی روسیه نشان می‌دهد که واشنگتن "در مسیر جنگ" با مسکو قرار دارد.

مدودف در تلگرام با اشاره به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نوشت: «ایالات متحده دشمن ماست و «صلح‌طلبِ» پرحرف آنها اکنون کاملاً در مسیر جنگ با روسیه قرار گرفته است.»

وی افزود: «تصمیمات گرفته شده، اقدام جنگی علیه روسیه است و اکنون ترامپ کاملاً خود را با اروپای دیوانه همسو کرده است.»

منبع: رویترز