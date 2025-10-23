باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پاکدل، سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ در رابطه با کسب دو مدال طلا توسط بهداد نقی‌ئی و زینب شهریاری، دو ملی‌پوش پسر و دختر پومسه ایران اظهار داشت: خدا را شاکرم که در ساعات اولیه اولین روز رسمی رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین، نمایندگان کشورمان موفق شدند دو طلا برای کاروان ایران به دست بیاورند. این دو پومسه‌کار تکواندو کشورمان در دیدار نهایی با اقتدار و با یک نمایش زیبا موفق شدند دو چراغ طلایی را برای کشورمان روشن کنند.

او ادامه داد: امیدواریم با دو طلایی که پومسه ایران در این رقابت‌ها به دست آورد، روند کسب مدال طلا تداوم پیدا کند و شروعی برای درخشش کاروان سفیران امید باشد.