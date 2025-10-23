باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین از ساعت ۱۱:۱۵ امروز (پنجشنبه) به وقت محلی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین پیگیری شد که تیم میکس پومسه کشورمان با برتری برابر پاکستان و کرهجنوبی به مرحله نیمه نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.
تیم ایران متشکل از زینب شهریاری و بهداد نقیئی در نخستین دیدار خود برابر تیم پاکستان به برتری رسید و راهی یکچهارم نهایی شد.
تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کرهجنوبی رفت که با امتیاز ۸.۶۵ حریف خود را شکست داد و به نیمهنهایی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.
دو پومسهکار ایران برای رسیدن به فینال رودرروی تیم چینتایپه قرار گرفتند که با کسب ۸.۶۳ امتیاز پیروز مسابقه شدند و به دیدار نهایی رسیدند.