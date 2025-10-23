شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات ۳۰ ساله ساخت و ساز تعاونی های ۳۳ گانه شمال شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی از مالکان تعاونی‌های ۳۳گانه شمال شهر تهران، بعد از گذشت حدود ۳۰ سال از واگذاری زمین‌ها نسبت به تاخیر در شروع ساخت و ساز در زمین‌های واگذار شده ابراز نارضایتی کردند. این در حالی است که مالکان سند تک برگ دارند؛ اما نه اجازه‌ای برای ساخت‌وساز صادر شده‌است و نه اختیاری برای زمین‌ها دارند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

 متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام حدود ۳۰ سال گذشته وزارت جهاد وقت قطعات ۳۰۰ متری را در شمال شهر تهران به ۳۰ هزار نفر از کارکنانش واگذار کرده و سند تک برگ را برای مالکان صادر کرده است. اما از آن زمان تا کنون اجازه ساخت و ساز به مالکان را ندادند. لطفا پیگیری کنید.

 

