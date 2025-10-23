باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کشوری که در آن هیچ چیز رایگان نیست + فیلم

در اکثر کشور‌های اروپایی شهروندان باید برای کمترین امکانات هم هزینه پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اکثر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، شهروندان باید برای کمترین امکانات هم هزینه پرداخت کنند که مجری برنامه پاورقی به آن پرداخته است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اصولا در تمام کشورهای استعماری و استکباری
هیچ چیز مفت و مجانی نیست
اگر هم در بانک غذایی مواد خوراکی میدهند
همشون تاریخ مصرف شون به پایان رسیده
۱
۱
پاسخ دادن