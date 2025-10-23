باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های باشگاهی ایران در هفته سوم رقابت‌های آسیایی عملکرد درخشانی داشتند و توانستند حریفان خود را شکست دهند تا در این هفته آمار ۱۰۰ درصد پیروزی را ثبت کنند.

در اولین دیدار، تراکتور ایران شامگاه دوشنبه ۲۸ مهرماه در خانه شارجه امارات به میدان رفت و شاگردان دراگان اسکوچیچ با نمایش مقتدرانه موفق شدند میزبان خود را ۵ بر صفر شکست دهند.

در دومین بازی، سپاهان ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۹ مهر در ورزشگاه نقش جهان مقابل آخال ترکمنستان قرار گرفت. شاگردان محرم نویدکیا با وجود مالکیت بیشتر توپ و میدان، در دقیقه ۸۱ توسط کاوه رضایی به گل رسیدند و با این پیروزی ورزشگاه را ترک کردند.

در سومین مسابقه، استقلال ایران شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان الوحدات اردن بود و با دو گل حریف خود را شکست داد تا شانس صعود به مرحله حذفی را حفظ کند.

با توجه به درخشش سه نماینده ایران در این هفته، امتیاز کشورمان در جدول رده‌بندی سهمیه آسیایی کشور‌های منطقه غرب به ۶۰/۸۶۴ رسید و حدود دو امتیاز از قطر (۵۸/۵۰۱) پیشی گرفت.

در سهمیه‌بندی کشور‌های منطقه غرب آسیا برای سال ۲۰۲۸-۲۰۲۷، ایران پس از عربستان و امارات در رده سوم قرار دارد. این بدان معناست که تا امروز -پنج‌شنبه اول آبان ۱۴۰۴- سهمیه باشگاهی ایران برای رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ به ۲+۱ خواهد رسید؛ یعنی دو سهمیه در لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا ۲.

لازم به ذکر است که سهمیه ایران برای فصل جاری و فصل آینده در رقابت‌های آسیایی، شامل ۱+۱ است؛ یعنی یک سهمیه در لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا ۲.