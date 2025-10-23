ساماندهی محور پرخطر بابل به بهنمیر با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه ساماندهی محور‌های پرخطر جزو اولویت‌های ماست، گفت: در این محور دو عملیات در حال انجام است که اولین عملیات روکش آسفالت به طول ۶ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در حال انجام می‌باشد و عملیات دوم هم تعریض محور است که از انتهای روستای آغوزبن آغاز شده و به طول یک کیلو متر هم ادامه خواهد داشت که این هم با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

او افزود: در تلاش هستیم هر دو پروژه را تا دهه مبارک فجر به اتمام و بهره‌برداری برسانیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با تاکید بر تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال نمایندگان بابلی برای اجرای این عملیات، گفت: با پیگیری‌هایی که نمایندگان بابل داشتند برای تعریض محور بابل به بهنمیر از محل اعتبارات ملی هر نماینده سهمی ۱۵ میلیارد تومانی داشت که دو نماینده بابلی مبلغ بر۳۰ میلیارد تومان را در اختیار همکارانمان در اداره راه و شهرسازی قرار دادند تا بتوانیم شاهد یک مسیر ایمن برای اهالی این منطقه باشیم.

محمد نژاد با اشاره به تعریض و ایمن سازی دیگر نقاط حادثه خیز بابل مانند محور کیاکلا، افزود: اداره راهداری متولی نگهداری راه است ولی متاسفانه مناطقی مانند محور بابل به کیاکلا در استان داریم که نقاط پرخطر است که نیاز می باشد به سرعت ایمن‌سازی شود که از همین رو عملیات تعریض هم از سمت بابل آغاز شده است.

او گفت: به دلیل برخی معارض‌ها این عملیات بعضا دچار مشکل شده است و ما آماده‌ایم هر زمانی که این معارضات محلی و تاسیساتی برطرف شود ادامه عملیات را در پیش بگیریم.