فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از بازداشت عوامل تیراندازی با سلاح شکاری به افراد و واحد صنفی در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی وقوع تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از روستا‌های حومه شهرستان نوشهر که منجر به مصدومیت دو نفر از ناحیه پا و تخریب شیشه‌های یک واحد صنفی شد، شناسایی عاملان اصلی و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با همکاری پلیس امنیت عمومی استان در عملیاتی مشترک با شناسایی ۳ عامل تیراندازی درعملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهمان را بازداشت کردند.

سرهنگ نورانی گفت: متهمان که از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان هستند در حین دستگیری با توجه به مقاومت در مقابل پلیس و عدم توجه دستورات پلیس با تیراندازی به سمت پای متهمان، زمین گیر و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد، افزود: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد، گروهی هنجار شکن امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیاندازند.

