باشگاه خبرنگاران جوان - «دیمیتری پانتوس» رئیس کمیته دولتی همکاری‌های نظامی ـ صنعتی جمهوری بلاروس با حضور در تهران با امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر دفاع کشورمان در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط میان تهران و مینسک، گفت: جمهوری اسلامی ایران از گسترش همکاری‌های دفاعی و صنعتی با کشور‌های دوست و مستقل استقبال می‌کند و جمهوری بلاروس جایگاه ویژه‌ای در این همکاری‌ها دارد.

در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های دفاعی، فنی و صنعتی، بر ضرورت تعمیق روابط در چارچوب منافع مشترک و ارتقای ظرفیت‌های همکاری‌های فناورانه تأکید کردند.

در پایان این دیدار، دو طرف با تأکید بر اشتراک‌نظر در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، آمادگی خود را برای تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده و تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های دوجانبه و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر سازمان همکاری شانگهای اعلام کردند.

دیمیتری پانتوس نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در عرصه‌های صنعتی و فناورانه، بر تمایل کشورش برای ارتقای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های تحقیق و توسعه، تولید تجهیزات دفاعی و تبادل تجربیات صنعتی تأکید کرد.

منبع: وزارت دفاع