معاون وزیر بهداشت: درآمد و مزایای پرستاری افزایش خواهد یافت

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اصلاح وضعیت پرداخت‌ها و سختی و اضافه‌کار پرستاران از مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم است و با دستور رییس‌جمهور و همکاری سازمان برنامه و بودجه، افزایش محسوس درآمد و مزایای پرستاران در سال آینده اعمال خواهد شد.

سید سجاد رضوی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز پرستار در زاهدان به مشکلات معیشتی و مسکن پرستاران در کلانشهرها اشاره کرد و افزود: بسیاری از نیروهای پرستاری به‌دلیل هزینه‌های سنگین زندگی در تهران تمایل دارند به زادگاه خود بازگردند، از این رو سیاست بومی‌گزینی و آموزش نیروهای محلی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

 

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای کوچک کشور افزود: پرستاران نقش محوری در موفقیت این طرح دارند و نظام سلامت بدون همراهی آن‌ها کارآمد نخواهد بود.

 

رضوی با قدردانی از تلاش های جامعه پرستاری استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: وزارت بهداشت و دولت با همه توان پیگیر بهبود وضعیت معیشتی، رفاهی و حرفه‌ای پرستاران هستند تا این قشر فداکار بتوانند با انگیزه و آرامش بیشتری در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

 

وی اضافه کرد: جامعه پرستاری در استان سیستان و بلوچستان در سخت‌ترین شرایط کاری و با وجود کمبود نیرو با عشق و ایثار در کنار بیماران مانده و امروز از نظر شاخص‌های سلامت، این خطه وضعیت مطلوب‌تری از میانگین کشوری دارد.

 

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: پرستاران، وارثان رسالت انبیا در حوزه اخلاق و معنویت هستند و در روزگاری که دنیا به سمت مادی‌گرایی پیش می‌رود، جامعه پرستاری ما نشان داده که معنویت هنوز زنده است و می‌تواند انسانیت را در نظام سلامت تجلی دهد.

 

رضوی با اشاره به نقش پرستاران در دوران جنگ و بحران‌های بهداشتی گفت: در شرایطی که بسیاری از مردم برای حفظ امنیت خود پناه می‌گرفتند، پرستاران بر بالین بیماران ماندند و نشان دادند که انگیزه اصلی آنان ایمان و عشق به خدمت است.

 

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی نباید ارزش‌های معنوی پرستاران را تحت‌ تاثیر قرار دهد چرا که اساس کار پرستاری، عشق و فداکاری است و این روحیه باید در جامعه حفظ شود.

 

رضوی با اشاره به تغییر نگرش نظام سلامت جهانی گفت: امروز ملاک ارزیابی بیمارستان‌ها فقط تعداد جراحی و بستری نیست بلکه نقش آن‌ها در ارتقای سلامت جامعه سنجیده می‌شود؛ پرستاران در آموزش و پیشگیری از بیماری‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند و باید از ظرفیت آنان در این زمینه استفاده شود.

 

اولویت وزارت بهداشت برای جذب پرستار در سیستان و بلوچستان

 

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: وزارت بهداشت در برنامه جذب نیرو، اولویت ویژه‌ای برای سیستان و بلوچستان قائل است و تلاش می‌کند کمبود نیروی پرستاری در این استان جبران شود.

 

وی همچنین گفت: کمبودها و نیازهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با جدیت از سوی وزارت بهداشت پیگیری می‌شود.

