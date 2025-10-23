آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرد که در نتیجه بیش از دو سال جنگ اسرائیل بیش از ۶۱ میلیون تن آوار نوار غزه را پوشانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) روز پنجشنبه اعلام کرد که در نتیجه بیش از دو سال جنگ اسرائیل بیش از ۶۱ میلیون تن آوار نوار غزه را پوشانده است.

آنروا در X اعلام کرد: «تمام محله‌ها از بین رفته‌اند و خانواده‌ها در خرابه‌ها به دنبال آب و سرپناه می‌گردند.»

این آژانس تأکید کرد که مأموریت بشردوستانه و کمک‌های نجات‌بخش آن برای مردم فلسطین با وجود محاصره مداوم اسرائیل و محدودیت‌های موجود در ذخایر کمک‌های آنروا، همچنان در غزه ادامه دارد.

به گفته فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا این آژانس دارو، لوازم ضروری و مقدار کافی غذا برای سه ماه آینده برای کل جمعیت غزه دارد.

در اکتبر ۲۰۲۴، پارلمان اسرائیل، کنست، به دلیل ادعای دست داشتن کارکنان آنروا در حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به مسدود کردن عملیات آنروا در کرانه باختری و غزه اشغالی رأی مثبت داد.

اما روز چهارشنبه، دیوان بین‌المللی دادگستری ادعا‌های اسرائیل را رد کرد و گفت که «اسرائیل ادعا‌های خود مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از کارمندان آنروا عضو حماس هستند» یا در حملات دست داشته‌اند را اثبات نکرده است.

این دادگاه همچنین حکم داد که اسرائیل طبق کنوانسیون ژنو موظف است با طرح‌های امدادی ارائه شده توسط کشور‌های ثالث و گروه‌های بشردوستانه بی‌طرف، از جمله آنروا و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، موافقت و آنها را تسهیل کند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های کافی به نوار غزه می‌رسد.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳، جنگ نسل‌کشی اسرائیل بیش از ۶۸۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۰۰۰ نفر را زخمی کرده است.

بر اساس طرح مرحله‌ای ارائه شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر در غزه به اجرا درآمد.

منبع: آناتولی