باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران به تشریح وضعیت بانک‌ها و خروج بانک آینده از نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر از ۲۹ بانک کشور، حدود ۲۳ بانک در شرایط مثبت و تراز قرار دارند. این بانک‌ها فاصله کمی با استاندارد‌های بین‌المللی دارند. اما متأسفانه ۷ بانک ناتراز داریم که همواره در تلاش هستیم تا این بانک‌ها را اصلاح کنیم.

او افزود: از سال ۱۳۹۹ که ۱۴ بانک ناتراز داشتیم، تعداد این بانک‌ها به ۶ بانک کاهش یافته است و ما در تلاش هستیم تا این تعداد به صفر برسد. اما در صورتی که برخی بانک‌ها از خطوط قرمز بانک مرکزی عبور کنند، ناگزیر به انتقال آنها به وضعیت گزیر و فیصله خواهیم بود.

محمدپور با اشاره به وضعیت بانک آینده، گفت: این بانک در سال‌های گذشته جزو بانک‌های ناتراز کشور محسوب می‌شد و با وجود تلاش‌های فراوان برای اصلاح آن، نتیجه‌ای حاصل نشد. بنابراین، ناگزیر شدیم که بانک آینده را به سمت گزیر و فیصله هدایت کنیم و از امروز این بانک دیگر به فعالیت خود ادامه نخواهد داد.

او در ادامه تصریح کرد: از روز شنبه، تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده به عنوان سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب خواهند شد و می‌توانند بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی از خدمات بانک ملی استفاده کنند. همچنین، تمامی کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد.

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: انتقال بانک آینده به بانک ملی به این معنا نیست که ناترازی بانک ملی منتقل شده است. هیچ ریال ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و ما بر این موضوع تأکید داریم.