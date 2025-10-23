معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: در حال حاضر از ۲۹ بانک کشور، حدود ۲۳ بانک در شرایط مثبت و تراز قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران به تشریح وضعیت بانک‌ها و خروج بانک آینده از نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر از ۲۹ بانک کشور، حدود ۲۳ بانک در شرایط مثبت و تراز قرار دارند. این بانک‌ها فاصله کمی با استاندارد‌های بین‌المللی دارند. اما متأسفانه ۷ بانک ناتراز داریم که همواره در تلاش هستیم تا این بانک‌ها را اصلاح کنیم. 

او افزود: از سال ۱۳۹۹ که ۱۴ بانک ناتراز داشتیم، تعداد این بانک‌ها به ۶ بانک کاهش یافته است و ما در تلاش هستیم تا این تعداد به صفر برسد. اما در صورتی که برخی بانک‌ها از خطوط قرمز بانک مرکزی عبور کنند، ناگزیر به انتقال آنها به وضعیت گزیر و فیصله خواهیم بود. 

محمدپور با اشاره به وضعیت بانک آینده، گفت: این بانک در سال‌های گذشته جزو بانک‌های ناتراز کشور محسوب می‌شد و با وجود تلاش‌های فراوان برای اصلاح آن، نتیجه‌ای حاصل نشد. بنابراین، ناگزیر شدیم که بانک آینده را به سمت گزیر و فیصله هدایت کنیم و از امروز این بانک دیگر به فعالیت خود ادامه نخواهد داد. 

او در ادامه تصریح کرد: از روز شنبه، تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده به عنوان سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب خواهند شد و می‌توانند بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی از خدمات بانک ملی استفاده کنند. همچنین، تمامی کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد. 

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: انتقال بانک آینده به بانک ملی به این معنا نیست که ناترازی بانک ملی منتقل شده است. هیچ ریال ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و ما بر این موضوع تأکید داریم. 

برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک آینده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
باید دو سال پیش منحل می شد
قبلاً احتمالاً با خلق پول تورم رو به مردم تحمیل کردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
پس ازکجا پرداخت خواهد شد بانک از خود چیزی ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ناترازی به بانک ملی منتقل نمیشود به کجا منتقل میشود ؟ چرا واقعا مردم رو ... فرض کردید . همه ناترازی ها قرار هست که از بانک ملی یعنی در واقع از بیت المال تامین شود و بعد به دلیل نبود بودجه هر ماه چند میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران حذف میشوند . تا چند ماه دیگه عملا هیچ کس در ایران به غیر از چند هزار روستایی و عشایری کسی یارانه نمیگیره در عوض بدهی های بانک اینده خیلی راحت به بیت المال منتقل میشه و خلاص .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بی زحمت توضیح بدهید این ضرر زیان از کجا تامین خواهد شد چرا جلو ضرر قبلاً نگرفتی باید مدیران محاکمه بشوند
۰
۲
پاسخ دادن
