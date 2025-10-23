باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدمهدی تقوی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: در راستای بهره‌مندی از پرداخت یکنواخت کرایه و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، از اول آذرماه سال جاری، پرداخت کرایه به صورت نقدی در اتوبوس‌های شهری قزوین حذف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت کرایه اتوبوس از تاریخ یاد شده با کارت بانکی و یا تلفن همراه صورت خواهد پذیرفت، تاکید کرد: این در حالی است که تعیین موقعیت اتوبوس در خطوط ارتباطی قروین نیز به صورت آزمایشی از همان زمان آغاز می‌شود.

به گفته وی، رانندگان اتوبوس از اول آذرماه امسال از دریافت هرگونه وجه نقد از مسافران خودداری کرده و در صورت مشاهده، فرد خاطی به هیات تخلفات ارجاع داده خواهد شد.

تقوی بیان کرد: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین، رانندگان متخلف در مرحله نخست تذکر کتبی دریافت خواهند کرد و در صورت تکرار، در مراحل دوم و سوم به ترتیب ۱۰ و ۴۰ میلیون ریال خسارت و در نهایت نیز مجوز راننده ابطال خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین یادآور شد: شهروندان می‌توانند برای تهیه کیف پول خود در کارت بانکی، ضمن مراجعه به باجه‌های شارژ کارت این سازمان، با استفاده از نرم‌افزار قزوین باس، سامانه bus.qazvin.ir و یا با اسکن _QR اقدام کنند.

منبع: ایرنا