رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از شناسایی انباری در رباط کریم و کشف ۶۶۰۰ قلم لوزام خانگی و پوشاک قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داریوش صادقی فرد گفت: در پی به دست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت افراد قاچاقچی در انباری در رباط کریم، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: با شناسایی محل انباری در رباط کریم و هماهنگی قضائی، در بازرسی از آن، ۶۶۰۰ قلم لوازم خانگی، پوشاک و مواد خوراکی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف شده را بالغ بر ۲۰میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و به همراه اقلام کشف شده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

