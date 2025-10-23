باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وقتی چت جی پی تی و جمینای، صهیونیست می‌شوند + فیلم

رسانه‌های عبری می‌گویند اسرائیل می‌خواهد با هزینه ۱۴۵ میلیون دلاری، مدل‌های هوش مصنوعی را به ابزار رسانه‌ای خود تبدیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی از تلاش صهیونیست ها برای تبدیل ابزارهای هوش مصنوعی و چت بات ها به ابزار رسانه ای خود تا این چت بات ها چیزهایی را به کاربران ارائه دهند که به نفع صهیونیست ها است.

مطالب مرتبط
وقتی چت جی پی تی و جمینای، صهیونیست می‌شوند + فیلم
young journalists club

استفاده از هوش مصنوعی در ایمن‌سازی آسانسورها/ جلوگیری از حوادث در کابین

وقتی چت جی پی تی و جمینای، صهیونیست می‌شوند + فیلم
young journalists club

نسل سوم ربات‌های تجزیه‌گر پستی + فیلم

وقتی چت جی پی تی و جمینای، صهیونیست می‌شوند + فیلم
young journalists club

پروژه مشترک تل‌آویو و رضا پهلوی برای بی‌ثبات‌سازی ایران با فیک‌نیوز و هوش مصنوعی! + فیلم

وقتی چت جی پی تی و جمینای، صهیونیست می‌شوند + فیلم
young journalists club

اقدام عجیب ترامپ در واکنش به تظاهرات در آمریکا علیه او + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آغاز حیات جنین از لحظه شکل‌گیری ساختار ژنتیکی + فیلم
۲۵۹۹

آغاز حیات جنین از لحظه شکل‌گیری ساختار ژنتیکی + فیلم

۰۱ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.