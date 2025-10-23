\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0648 \u0686\u062a \u0628\u0627\u062a \u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0686\u062a \u0628\u0627\u062a \u0647\u0627 \u0686\u06cc\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062f\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u0641\u0639 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n