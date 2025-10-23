شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از فرسودگی آسفالت در شهرهای آران و بیدگل و کاشان ابراز نارضایتی کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آسفالت به عنوان یکی از اجزای حیاتی زیرساخت شهری، نقشی کلیدی در ایمنی، روانی ترافیک و زیبایی بصری خیابان‌ها ایفا می‌کند. اما برخی از جاده‌ها و شهر‌های کشور از آسفالت‌های استاندارد و مناسبی برخوردار نیستند و چاله‌ها و فرورفتگی معابر رانندگان را با دردسر‌هایی مواجه کرده است.

با توجه به اینکه شهر‌های کاشان و آران و بیدگل از جمله شهر‌های گردشگری محسوب می‌شوند؛ اما نوسازی و بهسازی معابر به کندی پیش می‌رود وآسفالت فرسوده رانندگان را آزار می‌دهد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام. بعد از حدود بیش از یکسال از گزارش خبری بنده راجع به آسفالت خراب معابر شهری کاشان وآران بیدگل هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. عمران وبهسازی شهر‌های کاشان وآران بیدگل وشهر‌های گردش پذیر اطراف به کندی پبش می‌رود با متوقف است.

